2.000 Kazakistan tengesinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile KZT → DJF çevirin

1,000₸ KZT = 0,3576Fdj DJF

17:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 KZT → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36870,3736
Düşük0,35760,3576
Ortalama0,36340,3671
Değişim-2.89%-3.90%
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1 KZT → DJF istatistikleri

KZT → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3687, en düşük 0,3576 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3634 oldu. KZT → DJF kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

KZT → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3736, en düşük 0,3576 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3671 oldu. KZT → DJF kurundaki değişiklik -3.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,2090,9490,7921,7061,547
1 CAD0,7110,95312,9270,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5630,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cibuti Frangı
1 KZT0,35758 DJF
5 KZT1,78792 DJF
10 KZT3,57584 DJF
20 KZT7,15168 DJF
50 KZT17,87920 DJF
100 KZT35,75840 DJF
250 KZT89,39600 DJF
500 KZT178,79200 DJF
1000 KZT357,58400 DJF
2000 KZT715,16800 DJF
5000 KZT1.787,92000 DJF
10000 KZT3.575,84000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Kazakistan Tengesi
1 DJF2,79654 KZT
5 DJF13,98270 KZT
10 DJF27,96540 KZT
20 DJF55,93080 KZT
50 DJF139,82700 KZT
100 DJF279,65400 KZT
250 DJF699,13500 KZT
500 DJF1.398,27000 KZT
1000 DJF2.796,54000 KZT
2000 DJF5.593,08000 KZT
5000 DJF13.982,70000 KZT
10000 DJF27.965,40000 KZT