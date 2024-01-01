bin Kazakistan tengesinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile KZT → ALL çevirin

1.000₸ KZT = 0.1876Lek ALL

22:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 KZT → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.18910.1894
Düşük0.18350.1832
Ortalama0.18670.1864
Değişim-0.39%-0.28%
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1 KZT → ALL istatistikleri

KZT → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.1891, en düşük 0.1835 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.1867 oldu. KZT → ALL kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

KZT → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.1894, en düşük 0.1832 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.1864 oldu. KZT → ALL kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.409051.342418.19020.94950.7928011.70591.54799
1 CAD0.70969810.95269912.90950.6738490.562651.210681.0986
1 SGD0.7449341.04965113.55050.7073060.5905851.270791.15315
1 ZAR0.05497470.0774620.07379810.05219770.0435840.09378140.0851001

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Arnavutluk Leki
1 KZT0.18760 ALL
5 KZT0.93802 ALL
10 KZT1.87604 ALL
20 KZT3.75208 ALL
50 KZT9.38020 ALL
100 KZT18.76040 ALL
250 KZT46.90100 ALL
500 KZT93.80200 ALL
1000 KZT187.60400 ALL
2000 KZT375.20800 ALL
5000 KZT938.02000 ALL
10000 KZT1876.04000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Kazakistan Tengesi
1 ALL5.33037 KZT
5 ALL26.65185 KZT
10 ALL53.30370 KZT
20 ALL106.60740 KZT
50 ALL266.51850 KZT
100 ALL533.03700 KZT
250 ALL1332.59250 KZT
500 ALL2665.18500 KZT
1000 ALL5330.37000 KZT
2000 ALL10660.74000 KZT
5000 ALL26651.85000 KZT
10000 ALL53303.70000 KZT