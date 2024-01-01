bin Cayman Adaları dolarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KYD → UAH çevirin

1,000$ KYD = 50,06₴ UAH

22:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 KYD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek50,182950,2439
Düşük50,000049,7561
Ortalama50,075250,0237
Değişim0.12%0.12%
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1 KYD → UAH istatistikleri

KYD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 50,1829, en düşük 50,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,0752 oldu. KYD → UAH kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

KYD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 50,2439, en düşük 49,7561 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,0237 oldu. KYD → UAH kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,9491,34218,1821,5481,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,99611,41419,1541,631,4850,834
1 SGD0,74562,940,707113,5461,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Ukrayna Grivnası
1 KYD50,06100 UAH
5 KYD250,30500 UAH
10 KYD500,61000 UAH
20 KYD1.001,22000 UAH
50 KYD2.503,05000 UAH
100 KYD5.006,10000 UAH
250 KYD12.515,25000 UAH
500 KYD25.030,50000 UAH
1000 KYD50.061,00000 UAH
2000 KYD100.122,00000 UAH
5000 KYD250.305,00000 UAH
10000 KYD500.610,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Cayman Adaları Doları
1 UAH0,01998 KYD
5 UAH0,09988 KYD
10 UAH0,19976 KYD
20 UAH0,39951 KYD
50 UAH0,99878 KYD
100 UAH1,99756 KYD
250 UAH4,99390 KYD
500 UAH9,98780 KYD
1000 UAH19,97560 KYD
2000 UAH39,95120 KYD
5000 UAH99,87800 KYD
10000 UAH199,75600 KYD