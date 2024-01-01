10 Cayman Adaları dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile KYD → SAR çevirin

1,000$ KYD = 4,578SR SAR

20:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 KYD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,58244,5824
Düşük4,57754,5740
Ortalama4,58054,5783
Değişim-0.07%0.03%
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1 KYD → SAR istatistikleri

KYD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5824, en düşük 4,5775 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5805 oldu. KYD → SAR kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

KYD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5824, en düşük 4,5740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5783 oldu. KYD → SAR kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41419,141,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Arabistan Riyali
1 KYD4,57750 SAR
5 KYD22,88750 SAR
10 KYD45,77500 SAR
20 KYD91,55000 SAR
50 KYD228,87500 SAR
100 KYD457,75000 SAR
250 KYD1.144,37500 SAR
500 KYD2.288,75000 SAR
1000 KYD4.577,50000 SAR
2000 KYD9.155,00000 SAR
5000 KYD22.887,50000 SAR
10000 KYD45.775,00000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cayman Adaları Doları
1 SAR0,21846 KYD
5 SAR1,09230 KYD
10 SAR2,18460 KYD
20 SAR4,36920 KYD
50 SAR10,92300 KYD
100 SAR21,84600 KYD
250 SAR54,61500 KYD
500 SAR109,23000 KYD
1000 SAR218,46000 KYD
2000 SAR436,92000 KYD
5000 SAR1.092,30000 KYD
10000 SAR2.184,60000 KYD