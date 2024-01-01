5.000 Arabistan riyalinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → KYD çevirin

5.000 sar
1.092,17 kyd

1,000SR SAR = 0,2184$ KYD

08:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → KYD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21860,2187
Düşük0,21850,2185
Ortalama0,21860,2186
Değişim-0.06%-0.08%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → KYD istatistikleri

SAR → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2186, en düşük 0,2185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2186 oldu. SAR → KYD kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

SAR → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2187, en düşük 0,2185 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2186 oldu. SAR → KYD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0751,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,355201,00210,66741,8551,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cayman Adaları Doları
1 SAR0,21843 KYD
5 SAR1,09217 KYD
10 SAR2,18434 KYD
20 SAR4,36868 KYD
50 SAR10,92170 KYD
100 SAR21,84340 KYD
250 SAR54,60850 KYD
500 SAR109,21700 KYD
1000 SAR218,43400 KYD
2000 SAR436,86800 KYD
5000 SAR1.092,17000 KYD
10000 SAR2.184,34000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Arabistan Riyali
1 KYD4,57805 SAR
5 KYD22,89025 SAR
10 KYD45,78050 SAR
20 KYD91,56100 SAR
50 KYD228,90250 SAR
100 KYD457,80500 SAR
250 KYD1.144,51250 SAR
500 KYD2.289,02500 SAR
1000 KYD4.578,05000 SAR
2000 KYD9.156,10000 SAR
5000 KYD22.890,25000 SAR
10000 KYD45.780,50000 SAR