Cayman Adaları dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile KYD → QAR çevirin

1.000 kyd
4.447,26 qar

1.00000 KYD = 4.44726 QAR

08:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD183.03610.931851.3472518.99841.539531.353650.796654
1 INR0.01204310.01122210.01622490.2287970.01854050.01630190.00959407
1 EUR1.0731589.110211.445820.38811.652141.452670.854955
1 SGD0.74225361.63380.691658114.10161.142721.004750.591319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Katar Riyali
1 KYD4.44726 QAR
5 KYD22.23630 QAR
10 KYD44.47260 QAR
20 KYD88.94520 QAR
50 KYD222.36300 QAR
100 KYD444.72600 QAR
250 KYD1111.81500 QAR
500 KYD2223.63000 QAR
1000 KYD4447.26000 QAR
2000 KYD8894.52000 QAR
5000 KYD22236.30000 QAR
10000 KYD44472.60000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Cayman Adaları Doları
1 QAR0.22486 KYD
5 QAR1.12429 KYD
10 QAR2.24858 KYD
20 QAR4.49716 KYD
50 QAR11.24290 KYD
100 QAR22.48580 KYD
250 QAR56.21450 KYD
500 QAR112.42900 KYD
1000 QAR224.85800 KYD
2000 QAR449.71600 KYD
5000 QAR1124.29000 KYD
10000 QAR2248.58000 KYD