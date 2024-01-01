50 Cayman Adaları dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile KYD → QAR çevirin

1.000$ KYD = 4.446QR QAR

00:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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QAR
1 KYD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.44704.4527
Düşük4.44514.4451
Ortalama4.44584.4459
Değişim-0.01%-0.04%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → QAR istatistikleri

KYD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.4470, en düşük 4.4451 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.4458 oldu. KYD → QAR kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

KYD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.4527, en düşük 4.4451 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.4459 oldu. KYD → QAR kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.48080.94961.3424518.18011.546911.409250.792299
1 INR0.01183710.01124070.01589060.2151980.01831080.01668130.00937845
1 EUR1.0530588.962511.4136719.14461.628971.484010.83435
1 SGD0.74490762.93030.70738113.54251.15231.049760.590189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Katar Riyali
1 KYD4.44598 QAR
5 KYD22.22990 QAR
10 KYD44.45980 QAR
20 KYD88.91960 QAR
50 KYD222.29900 QAR
100 KYD444.59800 QAR
250 KYD1111.49500 QAR
500 KYD2222.99000 QAR
1000 KYD4445.98000 QAR
2000 KYD8891.96000 QAR
5000 KYD22229.90000 QAR
10000 KYD44459.80000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Cayman Adaları Doları
1 QAR0.22492 KYD
5 QAR1.12462 KYD
10 QAR2.24923 KYD
20 QAR4.49846 KYD
50 QAR11.24615 KYD
100 QAR22.49230 KYD
250 QAR56.23075 KYD
500 QAR112.46150 KYD
1000 QAR224.92300 KYD
2000 QAR449.84600 KYD
5000 QAR1124.61500 KYD
10000 QAR2249.23000 KYD