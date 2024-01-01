1 Katar riyalinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → KYD çevirin

1,000QR QAR = 0,2249$ KYD

18:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 QAR → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22500,2250
Düşük0,22490,2246
Ortalama0,22490,2249
Değişim-0.01%0.02%
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1 QAR → KYD istatistikleri

QAR → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2250, en düşük 0,2249 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2249 oldu. QAR → KYD kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2250, en düşük 0,2246 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2249 oldu. QAR → KYD kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71360,1871198,2170,5630,6731.226,81,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Cayman Adaları Doları
1 QAR0,22487 KYD
5 QAR1,12437 KYD
10 QAR2,24873 KYD
20 QAR4,49746 KYD
50 QAR11,24365 KYD
100 QAR22,48730 KYD
250 QAR56,21825 KYD
500 QAR112,43650 KYD
1000 QAR224,87300 KYD
2000 QAR449,74600 KYD
5000 QAR1.124,36500 KYD
10000 QAR2.248,73000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Katar Riyali
1 KYD4,44695 QAR
5 KYD22,23475 QAR
10 KYD44,46950 QAR
20 KYD88,93900 QAR
50 KYD222,34750 QAR
100 KYD444,69500 QAR
250 KYD1.111,73750 QAR
500 KYD2.223,47500 QAR
1000 KYD4.446,95000 QAR
2000 KYD8.893,90000 QAR
5000 KYD22.234,75000 QAR
10000 KYD44.469,50000 QAR