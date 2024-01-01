bin Kuveyt dinarından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile KWD → BAM çevirin

1,000ك KWD = 6,036KM BAM

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → BAM çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BAM
1 KWD → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,03776,0377
Düşük5,84205,7197
Ortalama5,92165,8286
Değişim2.79%4.58%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → BAM istatistikleri

KWD → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0377, en düşük 5,8420 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9216 oldu. KWD → BAM kurundaki değişiklik 2.79 değerindeydi.

KWD → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0377, en düşük 5,7197 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8286 oldu. KWD → BAM kurundaki değişiklik 4.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 KWD6,03594 BAM
5 KWD30,17970 BAM
10 KWD60,35940 BAM
20 KWD120,71880 BAM
50 KWD301,79700 BAM
100 KWD603,59400 BAM
250 KWD1.508,98500 BAM
500 KWD3.017,97000 BAM
1000 KWD6.035,94000 BAM
2000 KWD12.071,88000 BAM
5000 KWD30.179,70000 BAM
10000 KWD60.359,40000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Kuveyt Dinarı
1 BAM0,16567 KWD
5 BAM0,82837 KWD
10 BAM1,65674 KWD
20 BAM3,31348 KWD
50 BAM8,28370 KWD
100 BAM16,56740 KWD
250 BAM41,41850 KWD
500 BAM82,83700 KWD
1000 BAM165,67400 KWD
2000 BAM331,34800 KWD
5000 BAM828,37000 KWD
10000 BAM1.656,74000 KWD