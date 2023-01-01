250 Bosna Hersek konvertibl markından Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile BAM → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 KWD
|6.00582 BAM
|5 KWD
|30.02910 BAM
|10 KWD
|60.05820 BAM
|20 KWD
|120.11640 BAM
|50 KWD
|300.29100 BAM
|100 KWD
|600.58200 BAM
|250 KWD
|1501.45500 BAM
|500 KWD
|3002.91000 BAM
|1000 KWD
|6005.82000 BAM
|2000 KWD
|12011.64000 BAM
|5000 KWD
|30029.10000 BAM
|10000 KWD
|60058.20000 BAM