Kamboçya rielinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KHR → GEL çevirin

1.000 khr
0,65 gel

1.00000 KHR = 0.00065 GEL

08:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855331.0732589.11171.452481.652170.94835518.3095
1 GBP1.1691411.25475104.1821.698121.931571.1087621.4059
1 USD0.931750.796972183.02981.353351.539410.8836517.0599
1 INR0.01122190.009598620.012043910.01629960.01854040.01064260.205467

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Kamboçya rielinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Gürcistan Larisi
1 KHR0.00065 GEL
5 KHR0.00324 GEL
10 KHR0.00649 GEL
20 KHR0.01298 GEL
50 KHR0.03244 GEL
100 KHR0.06488 GEL
250 KHR0.16220 GEL
500 KHR0.32440 GEL
1000 KHR0.64881 GEL
2000 KHR1.29762 GEL
5000 KHR3.24404 GEL
10000 KHR6.48809 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kamboçya Rieli
1 GEL1541.29000 KHR
5 GEL7706.45000 KHR
10 GEL15412.90000 KHR
20 GEL30825.80000 KHR
50 GEL77064.50000 KHR
100 GEL154129.00000 KHR
250 GEL385322.50000 KHR
500 GEL770645.00000 KHR
1000 GEL1541290.00000 KHR
2000 GEL3082580.00000 KHR
5000 GEL7706450.00000 KHR
10000 GEL15412900.00000 KHR