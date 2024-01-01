500 Gürcistan larisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile GEL → KHR çevirin

1,000₾ GEL = 1.484៛ KHR

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 GEL → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.492,73001.522,6400
Düşük1.476,21001.476,2100
Ortalama1.486,53401.495,7746
Değişim-0.59%-2.54%
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1 GEL → KHR istatistikleri

GEL → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.492,7300, en düşük 1.476,2100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.486,5340 oldu. GEL → KHR kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

GEL → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.522,6400, en düşük 1.476,2100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.495,7746 oldu. GEL → KHR kurundaki değişiklik -2.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kamboçya Rieli
1 GEL1.483,93000 KHR
5 GEL7.419,65000 KHR
10 GEL14.839,30000 KHR
20 GEL29.678,60000 KHR
50 GEL74.196,50000 KHR
100 GEL148.393,00000 KHR
250 GEL370.982,50000 KHR
500 GEL741.965,00000 KHR
1000 GEL1.483.930,00000 KHR
2000 GEL2.967.860,00000 KHR
5000 GEL7.419.650,00000 KHR
10000 GEL14.839.300,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Gürcistan Larisi
1 KHR0,00067 GEL
5 KHR0,00337 GEL
10 KHR0,00674 GEL
20 KHR0,01348 GEL
50 KHR0,03369 GEL
100 KHR0,06739 GEL
250 KHR0,16847 GEL
500 KHR0,33694 GEL
1000 KHR0,67389 GEL
2000 KHR1,34777 GEL
5000 KHR3,36943 GEL
10000 KHR6,73885 GEL