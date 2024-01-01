Kırgızistan somundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile KGS → XPF çevirin

1.000 kgs
1.247 xpf

1.00000 KGS = 1.24672 XPF

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.073389.11351.452441.651870.9483618.3072
1 GBP1.1695811.25535104.2291.69881.932051.1091821.4124
1 USD0.93170.796591183.02761.353251.539050.883617.0569
1 INR0.01122160.009594290.012044210.01629880.01853660.01064220.205437

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Kırgızistan somundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / CFP Frangı
1 KGS1.24672 XPF
5 KGS6.23360 XPF
10 KGS12.46720 XPF
20 KGS24.93440 XPF
50 KGS62.33600 XPF
100 KGS124.67200 XPF
250 KGS311.68000 XPF
500 KGS623.36000 XPF
1000 KGS1246.72000 XPF
2000 KGS2493.44000 XPF
5000 KGS6233.60000 XPF
10000 KGS12467.20000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kırgızistan Somu
1 XPF0.80211 KGS
5 XPF4.01053 KGS
10 XPF8.02107 KGS
20 XPF16.04214 KGS
50 XPF40.10535 KGS
100 XPF80.21070 KGS
250 XPF200.52675 KGS
500 XPF401.05350 KGS
1000 XPF802.10700 KGS
2000 XPF1604.21400 KGS
5000 XPF4010.53500 KGS
10000 XPF8021.07000 KGS