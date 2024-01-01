Ürdün dinarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile JOD → MYR çevirin

1.000 jod
6.740,22 myr

1.00000 JOD = 6.74022 MYR

07:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555551.073389.12311.453841.653140.9487818.3172
1 GBP1.1688311.2545104.1691.699281.932231.1089621.4095
1 USD0.93170.79713183.03651.354551.540240.88417.0662
1 INR0.01122040.009599760.012042910.01631270.01854890.01064590.205526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Malezya Ringiti
1 JOD6.74022 MYR
5 JOD33.70110 MYR
10 JOD67.40220 MYR
20 JOD134.80440 MYR
50 JOD337.01100 MYR
100 JOD674.02200 MYR
250 JOD1685.05500 MYR
500 JOD3370.11000 MYR
1000 JOD6740.22000 MYR
2000 JOD13480.44000 MYR
5000 JOD33701.10000 MYR
10000 JOD67402.20000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Ürdün Dinarı
1 MYR0.14836 JOD
5 MYR0.74182 JOD
10 MYR1.48363 JOD
20 MYR2.96726 JOD
50 MYR7.41815 JOD
100 MYR14.83630 JOD
250 MYR37.09075 JOD
500 MYR74.18150 JOD
1000 MYR148.36300 JOD
2000 MYR296.72600 JOD
5000 MYR741.81500 JOD
10000 MYR1483.63000 JOD