Ürdün dinarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile JOD → ETB çevirin

1.000 jod
79.804 etb

1.00000 JOD = 79.80400 ETB

07:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354351.3474519.02010.931450.7969083.67291.54
1 CAD0.73836210.99490514.04370.6877440.5884062.711931.13708
1 SGD0.7421431.00512114.11560.6912650.5914192.725821.1429
1 ZAR0.05257610.07120630.070843510.04897160.04189820.1931060.0809671

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Ürdün dinarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Etiyopya Birri
1 JOD79.80400 ETB
5 JOD399.02000 ETB
10 JOD798.04000 ETB
20 JOD1596.08000 ETB
50 JOD3990.20000 ETB
100 JOD7980.40000 ETB
250 JOD19951.00000 ETB
500 JOD39902.00000 ETB
1000 JOD79804.00000 ETB
2000 JOD159608.00000 ETB
5000 JOD399020.00000 ETB
10000 JOD798040.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Ürdün Dinarı
1 ETB0.01253 JOD
5 ETB0.06265 JOD
10 ETB0.12531 JOD
20 ETB0.25061 JOD
50 ETB0.62654 JOD
100 ETB1.25307 JOD
250 ETB3.13268 JOD
500 ETB6.26535 JOD
1000 ETB12.53070 JOD
2000 ETB25.06140 JOD
5000 ETB62.65350 JOD
10000 ETB125.30700 JOD