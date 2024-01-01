Jamaika dolarından Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile JMD → ANG çevirin

1.000 jmd
11,46 ang

1.00000 JMD = 0.01146 ANG

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0735589.12861.453641.652510.9492318.33
1 GBP1.1696211.25565104.2471.700211.932811.1102421.4392
1 USD0.931450.7964183.02231.354051.539290.884217.0742
1 INR0.01121970.009592610.01204510.01630950.01854070.01065020.205658

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Hollanda Antilleri Parası
1 JMD0.01146 ANG
5 JMD0.05728 ANG
10 JMD0.11457 ANG
20 JMD0.22913 ANG
50 JMD0.57283 ANG
100 JMD1.14565 ANG
250 JMD2.86413 ANG
500 JMD5.72825 ANG
1000 JMD11.45650 ANG
2000 JMD22.91300 ANG
5000 JMD57.28250 ANG
10000 JMD114.56500 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Jamaika Doları
1 ANG87.28660 JMD
5 ANG436.43300 JMD
10 ANG872.86600 JMD
20 ANG1745.73200 JMD
50 ANG4364.33000 JMD
100 ANG8728.66000 JMD
250 ANG21821.65000 JMD
500 ANG43643.30000 JMD
1000 ANG87286.60000 JMD
2000 ANG174573.20000 JMD
5000 ANG436433.00000 JMD
10000 ANG872866.00000 JMD