Jersey poundundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile JEP → TRY çevirin

1.000 jep
38.627,10 try

1.00000 JEP = 38.62710 TRY

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Türk Lirası
1 JEP38.62710 TRY
5 JEP193.13550 TRY
10 JEP386.27100 TRY
20 JEP772.54200 TRY
50 JEP1931.35500 TRY
100 JEP3862.71000 TRY
250 JEP9656.77500 TRY
500 JEP19313.55000 TRY
1000 JEP38627.10000 TRY
2000 JEP77254.20000 TRY
5000 JEP193135.50000 TRY
10000 JEP386271.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Jersey poundu
1 TRY0.02589 JEP
5 TRY0.12944 JEP
10 TRY0.25889 JEP
20 TRY0.51777 JEP
50 TRY1.29443 JEP
100 TRY2.58886 JEP
250 TRY6.47215 JEP
500 TRY12.94430 JEP
1000 TRY25.88860 JEP
2000 TRY51.77720 JEP
5000 TRY129.44300 JEP
10000 TRY258.88600 JEP