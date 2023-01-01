澤西鎊兌土耳其里拉匯率

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1 GBP1.1572711.27005105.8081.72461.912731.1082621.94
1 USD0.911150.787371183.311.35791.506020.8725517.2749
1 INR0.0109370.009451090.012003410.01629940.01807740.01047350.207357

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如何將澤西鎊兌換成to Turkish liras

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澤西鎊土耳其里拉兌換率
1 JEP36.77060 TRY
5 JEP183.85300 TRY
10 JEP367.70600 TRY
20 JEP735.41200 TRY
50 JEP1838.53000 TRY
100 JEP3677.06000 TRY
250 JEP9192.65000 TRY
500 JEP18385.30000 TRY
1000 JEP36770.60000 TRY
2000 JEP73541.20000 TRY
5000 JEP183853.00000 TRY
10000 JEP367706.00000 TRY
土耳其里拉澤西鎊兌換率
1 TRY0.02720 JEP
5 TRY0.13598 JEP
10 TRY0.27196 JEP
20 TRY0.54391 JEP
50 TRY1.35978 JEP
100 TRY2.71956 JEP
250 TRY6.79890 JEP
500 TRY13.59780 JEP
1000 TRY27.19560 JEP
2000 TRY54.39120 JEP
5000 TRY135.97800 JEP
10000 TRY271.95600 JEP