Jersey poundundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile JEP → BWP çevirin

1.000 jep
17.277,90 bwp

1.00000 JEP = 17.27790 BWP

07:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854481.073389.10191.453621.653390.94864518.33
1 GBP1.170311.2561104.2771.70121.934991.110221.4519
1 USD0.93170.796115183.01681.354351.540480.8838517.0782
1 INR0.01122310.009589810.012045710.01631420.01855620.01064660.20572

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Jersey poundundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Botsvana Pulası
1 JEP17.27790 BWP
5 JEP86.38950 BWP
10 JEP172.77900 BWP
20 JEP345.55800 BWP
50 JEP863.89500 BWP
100 JEP1727.79000 BWP
250 JEP4319.47500 BWP
500 JEP8638.95000 BWP
1000 JEP17277.90000 BWP
2000 JEP34555.80000 BWP
5000 JEP86389.50000 BWP
10000 JEP172779.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Jersey poundu
1 BWP0.05788 JEP
5 BWP0.28939 JEP
10 BWP0.57878 JEP
20 BWP1.15755 JEP
50 BWP2.89388 JEP
100 BWP5.78776 JEP
250 BWP14.46940 JEP
500 BWP28.93880 JEP
1000 BWP57.87760 JEP
2000 BWP115.75520 JEP
5000 BWP289.38800 JEP
10000 BWP578.77600 JEP