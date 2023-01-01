100 Endonezya rupisinden Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile IDR → MKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Endonezya Rupisi
|1 MKD
|266.21300 IDR
|5 MKD
|1331.06500 IDR
|10 MKD
|2662.13000 IDR
|20 MKD
|5324.26000 IDR
|50 MKD
|13310.65000 IDR
|100 MKD
|26621.30000 IDR
|250 MKD
|66553.25000 IDR
|500 MKD
|133106.50000 IDR
|1000 MKD
|266213.00000 IDR
|2000 MKD
|532426.00000 IDR
|5000 MKD
|1331065.00000 IDR
|10000 MKD
|2662130.00000 IDR