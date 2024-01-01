10 bin Makedonya dinarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile MKD → IDR çevirin

10.000 mkd
2.849.280 idr

1,000ден MKD = 284,9Rp IDR

17:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek287,5110287,5110
Düşük284,9280279,8500
Ortalama286,2625284,4347
Değişim-0.33%1.44%
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1 MKD → IDR istatistikleri

MKD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 287,5110, en düşük 284,9280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 286,2625 oldu. MKD → IDR kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

MKD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 287,5110, en düşük 279,8500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 284,4347 oldu. MKD → IDR kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2741,3870,9271,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17110,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7151,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Endonezya Rupisi
1 MKD284,92800 IDR
5 MKD1.424,64000 IDR
10 MKD2.849,28000 IDR
20 MKD5.698,56000 IDR
50 MKD14.246,40000 IDR
100 MKD28.492,80000 IDR
250 MKD71.232,00000 IDR
500 MKD142.464,00000 IDR
1000 MKD284.928,00000 IDR
2000 MKD569.856,00000 IDR
5000 MKD1.424.640,00000 IDR
10000 MKD2.849.280,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Makedonya Dinarı
1 IDR0,00351 MKD
5 IDR0,01755 MKD
10 IDR0,03510 MKD
20 IDR0,07019 MKD
50 IDR0,17548 MKD
100 IDR0,35097 MKD
250 IDR0,87742 MKD
500 IDR1,75483 MKD
1000 IDR3,50966 MKD
2000 IDR7,01932 MKD
5000 IDR17,54830 MKD
10000 IDR35,09660 MKD