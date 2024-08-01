Makedonya dinarından Endonezya rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Makedonya dinarından Endonezya rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Makedonya dinarından (MKD) Endonezya rupisine (IDR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MKD - IDR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Makedonya dinarı → Endonezya rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Makedonya dinarı Endonezya rupisine döviz kuru şu anda 284,928, dünden bu yana %-0.344 değerinde değişti. Makedonya dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.504 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Makedonya dinarı Endonezya rupisine döviz kuru en yüksek değeri 287,630 (26-07-2024) ile en düşük değeri 284,526 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.271 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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