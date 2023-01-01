20 Endonezya rupisinden Çek korunasına
Reel döviz kuru ile IDR → CZK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Endonezya Rupisi
|1 CZK
|669.12400 IDR
|5 CZK
|3345.62000 IDR
|10 CZK
|6691.24000 IDR
|20 CZK
|13382.48000 IDR
|50 CZK
|33456.20000 IDR
|100 CZK
|66912.40000 IDR
|250 CZK
|167281.00000 IDR
|500 CZK
|334562.00000 IDR
|1000 CZK
|669124.00000 IDR
|2000 CZK
|1338248.00000 IDR
|5000 CZK
|3345620.00000 IDR
|10000 CZK
|6691240.00000 IDR