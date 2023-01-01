bin Endonezya rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile IDR → CHF çevirin

1.000 idr
0,06 chf

1.00000 IDR = 0.00006 CHF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

IDR → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 CHF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / İsviçre Frangı
1 IDR0.00006 CHF
5 IDR0.00030 CHF
10 IDR0.00059 CHF
20 IDR0.00118 CHF
50 IDR0.00296 CHF
100 IDR0.00592 CHF
250 IDR0.01480 CHF
500 IDR0.02960 CHF
1000 IDR0.05920 CHF
2000 IDR0.11840 CHF
5000 IDR0.29600 CHF
10000 IDR0.59201 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Endonezya Rupisi
1 CHF16891.60000 IDR
5 CHF84458.00000 IDR
10 CHF168916.00000 IDR
20 CHF337832.00000 IDR
50 CHF844580.00000 IDR
100 CHF1689160.00000 IDR
250 CHF4222900.00000 IDR
500 CHF8445800.00000 IDR
1000 CHF16891600.00000 IDR
2000 CHF33783200.00000 IDR
5000 CHF84458000.00000 IDR
10000 CHF168916000.00000 IDR