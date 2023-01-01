50 Haiti gurdusundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile HTG → RON çevirin

50 htg
1.74 ron

1.00000 HTG = 0.03472 RON

19:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HTG → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HTG → 0 RON
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.057387.79291.433861.643170.9681518.431
1GBP1.1539311.2201101.3111.654641.896181.1171821.2689
1USD0.94580.819605183.0351.356151.554120.915617.4321
1INR0.01139040.00987060.012043110.01633230.01871650.01102670.209937

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Haiti gurdusu

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Rumen Leyi
1 HTG0.03472 RON
5 HTG0.17360 RON
10 HTG0.34721 RON
20 HTG0.69441 RON
50 HTG1.73603 RON
100 HTG3.47207 RON
250 HTG8.68018 RON
500 HTG17.36035 RON
1000 HTG34.72070 RON
2000 HTG69.44140 RON
5000 HTG173.60350 RON
10000 HTG347.20700 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Haiti Gurdusu
1 RON28.80130 HTG
5 RON144.00650 HTG
10 RON288.01300 HTG
20 RON576.02600 HTG
50 RON1440.06500 HTG
100 RON2880.13000 HTG
250 RON7200.32500 HTG
500 RON14400.65000 HTG
1000 RON28801.30000 HTG
2000 RON57602.60000 HTG
5000 RON144006.50000 HTG
10000 RON288013.00000 HTG