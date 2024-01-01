500 Romanya leyinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile RON → HTG çevirin

1,000L RON = 27,89G HTG

22:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RON → HTG çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

HTG
1 RON → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,799429,5938
Düşük27,722527,7225
Ortalama28,359228,9390
Değişim-2.78%-5.03%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → HTG istatistikleri

RON → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,7994, en düşük 27,7225 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,3592 oldu. RON → HTG kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

RON → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,5938, en düşük 27,7225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,9390 oldu. RON → HTG kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,455
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Haiti Gurdusu
1 RON27,89400 HTG
5 RON139,47000 HTG
10 RON278,94000 HTG
20 RON557,88000 HTG
50 RON1.394,70000 HTG
100 RON2.789,40000 HTG
250 RON6.973,50000 HTG
500 RON13.947,00000 HTG
1000 RON27.894,00000 HTG
2000 RON55.788,00000 HTG
5000 RON139.470,00000 HTG
10000 RON278.940,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Rumen Leyi
1 HTG0,03585 RON
5 HTG0,17925 RON
10 HTG0,35850 RON
20 HTG0,71700 RON
50 HTG1,79250 RON
100 HTG3,58500 RON
250 HTG8,96250 RON
500 HTG17,92500 RON
1000 HTG35,85000 RON
2000 HTG71,70000 RON
5000 HTG179,25000 RON
10000 HTG358,50000 RON