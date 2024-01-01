250 Romanya leyinden Haiti gurdusuna
Reel döviz kuru ile RON → HTG çevirin
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RON → HTG çevrim grafiği
1 RON = 27,89400 HTG
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|1 RON → HTG
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|28,7994
|29,5938
|Düşük
|27,7225
|27,7225
|Ortalama
|28,3592
|28,9390
|Değişim
|-2.78%
|-5.03%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RON → HTG istatistikleri
RON → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,7994, en düşük 27,7225 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,3592 oldu. RON → HTG kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.
RON → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,5938, en düşük 27,7225 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,9390 oldu. RON → HTG kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Rumen Leyi / Haiti Gurdusu
|1 RON
|27,89400 HTG
|5 RON
|139,47000 HTG
|10 RON
|278,94000 HTG
|20 RON
|557,88000 HTG
|50 RON
|1.394,70000 HTG
|100 RON
|2.789,40000 HTG
|250 RON
|6.973,50000 HTG
|500 RON
|13.947,00000 HTG
|1000 RON
|27.894,00000 HTG
|2000 RON
|55.788,00000 HTG
|5000 RON
|139.470,00000 HTG
|10000 RON
|278.940,00000 HTG