Cibuti frangından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile DJF → ISK çevirin

1.000 djf
796,40 isk

1,000 DJF = 0,7964 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / İzlanda Kronu
1 DJF0,79640 ISK
5 DJF3,98198 ISK
10 DJF7,96396 ISK
20 DJF15,92792 ISK
50 DJF39,81980 ISK
100 DJF79,63960 ISK
250 DJF199,09900 ISK
500 DJF398,19800 ISK
1000 DJF796,39600 ISK
2000 DJF1.592,79200 ISK
5000 DJF3.981,98000 ISK
10000 DJF7.963,96000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Cibuti Frangı
1 ISK1,25566 DJF
5 ISK6,27830 DJF
10 ISK12,55660 DJF
20 ISK25,11320 DJF
50 ISK62,78300 DJF
100 ISK125,56600 DJF
250 ISK313,91500 DJF
500 ISK627,83000 DJF
1000 ISK1.255,66000 DJF
2000 ISK2.511,32000 DJF
5000 ISK6.278,30000 DJF
10000 ISK12.556,60000 DJF