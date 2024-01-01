Франки Джибути в исландские кроны

Сконвертируйте DJF в ISK по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = kr0,7802 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 DJF в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78020,7814
Низкий0,76480,7582
В среднем0,77250,7709
Изменение2.02%0.24%
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Соотношение 1 DJF к ISK

За последние 30 дней максимальный курс DJF к ISK составил 0,7802, а минимальный — 0,7648. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7725. Изменение курса DJF к ISK в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к ISK составил 0,7814, а минимальный — 0,7582. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7709. Изменение курса DJF к ISK в процентном соотношении составило 0.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Исландская крона
1 DJF0,78017 ISK
5 DJF3,90087 ISK
10 DJF7,80173 ISK
20 DJF15,60346 ISK
50 DJF39,00865 ISK
100 DJF78,01730 ISK
250 DJF195,04325 ISK
500 DJF390,08650 ISK
1000 DJF780,17300 ISK
2000 DJF1 560,34600 ISK
5000 DJF3 900,86500 ISK
10000 DJF7 801,73000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Франк Джибути
1 ISK1,28177 DJF
5 ISK6,40885 DJF
10 ISK12,81770 DJF
20 ISK25,63540 DJF
50 ISK64,08850 DJF
100 ISK128,17700 DJF
250 ISK320,44250 DJF
500 ISK640,88500 DJF
1000 ISK1 281,77000 DJF
2000 ISK2 563,54000 DJF
5000 ISK6 408,85000 DJF
10000 ISK12 817,70000 DJF