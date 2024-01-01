Kosta Rika kolonundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile CRC → OMR çevirin

1.000 crc
0,766 omr

1,000 CRC = 0,0007660 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Umman Riyali
1 CRC0,00077 OMR
5 CRC0,00383 OMR
10 CRC0,00766 OMR
20 CRC0,01532 OMR
50 CRC0,03830 OMR
100 CRC0,07660 OMR
250 CRC0,19150 OMR
500 CRC0,38300 OMR
1000 CRC0,76599 OMR
2000 CRC1,53199 OMR
5000 CRC3,82997 OMR
10000 CRC7,65994 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kosta Rika Kolonu
1 OMR1.305,49000 CRC
5 OMR6.527,45000 CRC
10 OMR13.054,90000 CRC
20 OMR26.109,80000 CRC
50 OMR65.274,50000 CRC
100 OMR130.549,00000 CRC
250 OMR326.372,50000 CRC
500 OMR652.745,00000 CRC
1000 OMR1.305.490,00000 CRC
2000 OMR2.610.980,00000 CRC
5000 OMR6.527.450,00000 CRC
10000 OMR13.054.900,00000 CRC