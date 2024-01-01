Bahreyn dinarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BHD → TZS çevirin

1.000 bhd
6.829.950 tzs

1,000 BHD = 6.830 TZS

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Tanzanya Şilini
1 BHD6.829,95000 TZS
5 BHD34.149,75000 TZS
10 BHD68.299,50000 TZS
20 BHD136.599,00000 TZS
50 BHD341.497,50000 TZS
100 BHD682.995,00000 TZS
250 BHD1.707.487,50000 TZS
500 BHD3.414.975,00000 TZS
1000 BHD6.829.950,00000 TZS
2000 BHD13.659.900,00000 TZS
5000 BHD34.149.750,00000 TZS
10000 BHD68.299.500,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bahreyn Dinarı
1 TZS0,00015 BHD
5 TZS0,00073 BHD
10 TZS0,00146 BHD
20 TZS0,00293 BHD
50 TZS0,00732 BHD
100 TZS0,01464 BHD
250 TZS0,03660 BHD
500 TZS0,07321 BHD
1000 TZS0,14641 BHD
2000 TZS0,29283 BHD
5000 TZS0,73207 BHD
10000 TZS1,46414 BHD