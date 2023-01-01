10 bin Angola kvanzasından İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile AOA → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Angola Kvanzası
|1 CHF
|910.47600 AOA
|5 CHF
|4552.38000 AOA
|10 CHF
|9104.76000 AOA
|20 CHF
|18209.52000 AOA
|50 CHF
|45523.80000 AOA
|100 CHF
|91047.60000 AOA
|250 CHF
|227619.00000 AOA
|500 CHF
|455238.00000 AOA
|1000 CHF
|910476.00000 AOA
|2000 CHF
|1820952.00000 AOA
|5000 CHF
|4552380.00000 AOA
|10000 CHF
|9104760.00000 AOA