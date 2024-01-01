1 вату Вануату в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте VUV в GBP по реальному обменному курсу

VT1,000 VUV = £0,006402 GBP

Среднерыночный курс в 15:05
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График изменения обменного курса VUV к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 VUV в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00640,0065
Низкий0,00630,0063
В среднем0,00640,0064
Изменение0.13%-0.58%
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Соотношение 1 VUV к GBP

За последние 30 дней максимальный курс VUV к GBP составил 0,0064, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0064. Изменение курса VUV к GBP в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс VUV к GBP составил 0,0065, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0064. Изменение курса VUV к GBP в процентном соотношении составило -0.58.

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Популярные валюты

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11,71723,0541,2091,7931,287108,641,958
1 SGD0,583113,430,7041,0450,7563,2851,141
1 ZAR0,0430,07410,0520,0780,0564,7120,085
1 EUR0,8271,4219,07211,4841,06589,8751,62

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Как произвести расчет конвертации из вату Вануату в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VUV из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VUV в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вату Вануату

VUV в GBP

VUV в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вануату вату / Британский фунт стерлингов
1 VUV0,00640 GBP
5 VUV0,03201 GBP
10 VUV0,06402 GBP
20 VUV0,12804 GBP
50 VUV0,32010 GBP
100 VUV0,64020 GBP
250 VUV1,60050 GBP
500 VUV3,20100 GBP
1000 VUV6,40199 GBP
2000 VUV12,80398 GBP
5000 VUV32,00995 GBP
10000 VUV64,01990 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Вануату вату
1 GBP156,20100 VUV
5 GBP781,00500 VUV
10 GBP1 562,01000 VUV
20 GBP3 124,02000 VUV
50 GBP7 810,05000 VUV
100 GBP15 620,10000 VUV
250 GBP39 050,25000 VUV
500 GBP78 100,50000 VUV
1000 GBP156 201,00000 VUV
2000 GBP312 402,00000 VUV
5000 GBP781 005,00000 VUV
10000 GBP1 562 010,00000 VUV