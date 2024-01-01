1 тысяча уругвайских песо в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте UYU в XOF по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = CFA14,56 XOF

Среднерыночный курс в 09:51
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График изменения обменного курса UYU к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 UYU в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,766214,8269
Низкий14,421313,9161
В среднем14,556314,4967
Изменение0.77%-1.37%
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Соотношение 1 UYU к XOF

За последние 30 дней максимальный курс UYU к XOF составил 14,7662, а минимальный — 14,4213. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,5563. Изменение курса UYU к XOF в процентном соотношении составило 0.77.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к XOF составил 14,8269, а минимальный — 13,9161. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,4967. Изменение курса UYU к XOF в процентном соотношении составило -1.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1161,4871,6220,93821,697
1 GBP1,20711,289108,8031,7961,9591,13226,197
1 USD0,9360,776184,3861,3931,5190,87820,318
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

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UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Франк КФА BCEAO
1 UYU14,56440 XOF
5 UYU72,82200 XOF
10 UYU145,64400 XOF
20 UYU291,28800 XOF
50 UYU728,22000 XOF
100 UYU1 456,44000 XOF
250 UYU3 641,10000 XOF
500 UYU7 282,20000 XOF
1000 UYU14 564,40000 XOF
2000 UYU29 128,80000 XOF
5000 UYU72 822,00000 XOF
10000 UYU145 644,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Уругвайское песо
1 XOF0,06866 UYU
5 XOF0,34330 UYU
10 XOF0,68660 UYU
20 XOF1,37321 UYU
50 XOF3,43302 UYU
100 XOF6,86604 UYU
250 XOF17,16510 UYU
500 XOF34,33020 UYU
1000 XOF68,66040 UYU
2000 XOF137,32080 UYU
5000 XOF343,30200 UYU
10000 XOF686,60400 UYU