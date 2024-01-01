50 уругвайских песо в фунты острова Мэн

Сконвертируйте UYU в IMP по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = £0,01838 IMP

Среднерыночный курс в 08:50
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к IMP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

IMP
1 UYU в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01880,0193
Низкий0,01840,0177
В среднем0,01850,0186
Изменение-0.32%-4.46%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к IMP

За последние 30 дней максимальный курс UYU к IMP составил 0,0188, а минимальный — 0,0184. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0185. Изменение курса UYU к IMP в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к IMP составил 0,0193, а минимальный — 0,0177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0186. Изменение курса UYU к IMP в процентном соотношении составило -4.46.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к IMP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,2141,4881,6240,9421,638
1 GBP1,20711,29108,8581,7961,961,13426,11
1 USD0,9350,775184,3831,3921,5190,87920,24
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Фунт (о. Мэн)
1 UYU0,01838 IMP
5 UYU0,09190 IMP
10 UYU0,18380 IMP
20 UYU0,36759 IMP
50 UYU0,91898 IMP
100 UYU1,83797 IMP
250 UYU4,59493 IMP
500 UYU9,18985 IMP
1000 UYU18,37970 IMP
2000 UYU36,75940 IMP
5000 UYU91,89850 IMP
10000 UYU183,79700 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Уругвайское песо
1 IMP54,40780 UYU
5 IMP272,03900 UYU
10 IMP544,07800 UYU
20 IMP1 088,15600 UYU
50 IMP2 720,39000 UYU
100 IMP5 440,78000 UYU
250 IMP13 601,95000 UYU
500 IMP27 203,90000 UYU
1000 IMP54 407,80000 UYU
2000 IMP108 815,60000 UYU
5000 IMP272 039,00000 UYU
10000 IMP544 078,00000 UYU