50 Uruguay pesosundan Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile UYU → IMP çevirin

50 uyu
1.00 imp

1.00000 UYU = 0.02010 IMP

12:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865651.098291.49921.490041.658660.962818.8436
1 GBP1.155211.2686105.6961.721241.916021.1122321.7674
1 USD0.91060.788271183.31741.35681.510350.876717.1586
1 INR0.01092910.009461060.012002310.01628470.01812760.01052240.205943

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Man Adası poundu
1 UYU0.02010 IMP
5 UYU0.10049 IMP
10 UYU0.20098 IMP
20 UYU0.40195 IMP
50 UYU1.00487 IMP
100 UYU2.00975 IMP
250 UYU5.02438 IMP
500 UYU10.04875 IMP
1000 UYU20.09750 IMP
2000 UYU40.19500 IMP
5000 UYU100.48750 IMP
10000 UYU200.97500 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Uruguay Pesosu
1 IMP49.75740 UYU
5 IMP248.78700 UYU
10 IMP497.57400 UYU
20 IMP995.14800 UYU
50 IMP2487.87000 UYU
100 IMP4975.74000 UYU
250 IMP12439.35000 UYU
500 IMP24878.70000 UYU
1000 IMP49757.40000 UYU
2000 IMP99514.80000 UYU
5000 IMP248787.00000 UYU
10000 IMP497574.00000 UYU