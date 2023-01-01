2000 Uruguay pesosundan Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile UYU → IMP çevirin

2.000 uyu
40,19 imp

1.00000 UYU = 0.02010 IMP

12:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86561.098491.51151.490091.658710.962618.8411
1 GBP1.1552711.2689105.7171.721391.916191.1120621.7657
1 USD0.91040.788084183.31351.35661.510120.876417.1532
1 INR0.01092760.009459260.012002910.01628310.01812570.01051930.205887

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Man Adası poundu
1 UYU0.02010 IMP
5 UYU0.10048 IMP
10 UYU0.20096 IMP
20 UYU0.40193 IMP
50 UYU1.00482 IMP
100 UYU2.00964 IMP
250 UYU5.02410 IMP
500 UYU10.04820 IMP
1000 UYU20.09640 IMP
2000 UYU40.19280 IMP
5000 UYU100.48200 IMP
10000 UYU200.96400 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Uruguay Pesosu
1 IMP49.76010 UYU
5 IMP248.80050 UYU
10 IMP497.60100 UYU
20 IMP995.20200 UYU
50 IMP2488.00500 UYU
100 IMP4976.01000 UYU
250 IMP12440.02500 UYU
500 IMP24880.05000 UYU
1000 IMP49760.10000 UYU
2000 IMP99520.20000 UYU
5000 IMP248800.50000 UYU
10000 IMP497601.00000 UYU