5 угандийских шиллингов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте UGX в PYG по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₲2,136 PYG

Среднерыночный курс в 07:16
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График изменения обменного курса UGX к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 UGX в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,17982,1798
Низкий2,12002,0295
В среднем2,14932,1053
Изменение0.21%5.24%
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Соотношение 1 UGX к PYG

За последние 30 дней максимальный курс UGX к PYG составил 2,1798, а минимальный — 2,1200. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1493. Изменение курса UGX к PYG в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к PYG составил 2,1798, а минимальный — 2,0295. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1053. Изменение курса UGX к PYG в процентном соотношении составило 5.24.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77584,3811 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6111 117,430,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4181 816,831,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5041 276,031,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Парагвайский гуарани
1 UGX2,13597 PYG
5 UGX10,67985 PYG
10 UGX21,35970 PYG
20 UGX42,71940 PYG
50 UGX106,79850 PYG
100 UGX213,59700 PYG
250 UGX533,99250 PYG
500 UGX1 067,98500 PYG
1000 UGX2 135,97000 PYG
2000 UGX4 271,94000 PYG
5000 UGX10 679,85000 PYG
10000 UGX21 359,70000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Угандийский шиллинг
1 PYG0,46817 UGX
5 PYG2,34086 UGX
10 PYG4,68171 UGX
20 PYG9,36342 UGX
50 PYG23,40855 UGX
100 PYG46,81710 UGX
250 PYG117,04275 UGX
500 PYG234,08550 UGX
1000 PYG468,17100 UGX
2000 PYG936,34200 UGX
5000 PYG2 340,85500 UGX
10000 PYG4 681,71000 UGX