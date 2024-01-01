5 乌干达先令兑巴拉圭瓜拉尼

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PYG
1 UGX兑PYG过去 30 天过去 90 天
2.16302.1630
2.10272.0257
一般2.12832.0790
更改2.87%6.21%
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1 UGX 兑 PYG 统计信息

过去 30 天，UGX 兑 PYG 的表现如下：30 天高点为 2.1630，30 天低点为 2.1027。这意味着 30 天平均值为 2.1283。UGX 兑 PYG 的变化为 2.87。

过去 90 天，UGX 兑 PYG 的表现如下：90 天高点为 2.1630，90 天低点为 2.0257。这意味着 90 天平均值为 2.0790。UGX 兑 PYG 的变化为 6.21。

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热门货币

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4950.9241.3150.77184.0671,696.51.383
1 AUD0.66910.6180.880.51556.2241,134.620.925
1 EUR1.0821.61811.4230.83490.9531,835.441.496
1 SGD0.761.1370.70310.58663.9221,289.971.051

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如何将乌干达先令兑换成巴拉圭瓜拉尼

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乌干达先令/巴拉圭瓜拉尼汇率
1 UGX2.16295 PYG
5 UGX10.81475 PYG
10 UGX21.62950 PYG
20 UGX43.25900 PYG
50 UGX108.14750 PYG
100 UGX216.29500 PYG
250 UGX540.73750 PYG
500 UGX1,081.47500 PYG
1000 UGX2,162.95000 PYG
2000 UGX4,325.90000 PYG
5000 UGX10,814.75000 PYG
10000 UGX21,629.50000 PYG
巴拉圭瓜拉尼/乌干达先令汇率
1 PYG0.46233 UGX
5 PYG2.31166 UGX
10 PYG4.62332 UGX
20 PYG9.24664 UGX
50 PYG23.11660 UGX
100 PYG46.23320 UGX
250 PYG115.58300 UGX
500 PYG231.16600 UGX
1000 PYG462.33200 UGX
2000 PYG924.66400 UGX
5000 PYG2,311.66000 UGX
10000 PYG4,623.32000 UGX