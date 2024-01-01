10 украинских гривен в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте UAH в TWD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = NT$0,7877 TWD

Среднерыночный курс в 04:39
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График изменения обменного курса UAH к TWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 UAH в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78770,7924
Низкий0,77630,7707
В среднем0,78160,7812
Изменение0.40%-0.59%
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Соотношение 1 UAH к TWD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к TWD составил 0,7877, а минимальный — 0,7763. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7816. Изменение курса UAH к TWD в процентном соотношении составило 0.40.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к TWD составил 0,7924, а минимальный — 0,7707. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7812. Изменение курса UAH к TWD в процентном соотношении составило -0.59.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93484,3890,7751,3291,39217,6151,517
1 EUR1,071190,3970,831,4231,49118,8691,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,94111,7151,79722,741,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Новый тайваньский доллар
1 UAH0,78771 TWD
5 UAH3,93855 TWD
10 UAH7,87710 TWD
20 UAH15,75420 TWD
50 UAH39,38550 TWD
100 UAH78,77100 TWD
250 UAH196,92750 TWD
500 UAH393,85500 TWD
1000 UAH787,71000 TWD
2000 UAH1 575,42000 TWD
5000 UAH3 938,55000 TWD
10000 UAH7 877,10000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Украинская гривна
1 TWD1,26950 UAH
5 TWD6,34750 UAH
10 TWD12,69500 UAH
20 TWD25,39000 UAH
50 TWD63,47500 UAH
100 TWD126,95000 UAH
250 TWD317,37500 UAH
500 TWD634,75000 UAH
1000 TWD1 269,50000 UAH
2000 TWD2 539,00000 UAH
5000 TWD6 347,50000 UAH
10000 TWD12 695,00000 UAH