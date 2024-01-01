1 тысяча новых тайваньских долларов в украинские гривны

Сконвертируйте TWD в UAH по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₴1,278 UAH

Среднерыночный курс в 22:20
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График изменения обменного курса TWD к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 TWD в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,28821,2976
Низкий1,27401,2617
В среднем1,27951,2801
Изменение0.28%1.30%
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Соотношение 1 TWD к UAH

За последние 30 дней максимальный курс TWD к UAH составил 1,2882, а минимальный — 1,2740. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2795. Изменение курса TWD к UAH в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к UAH составил 1,2976, а минимальный — 1,2617. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2801. Изменение курса TWD к UAH в процентном соотношении составило 1.30.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3250,7751,3911,5197,775152,6850,934
1 SGD0,75510,5851,051,1465,868115,2250,704
1 GBP1,2911,71111,7961,96110,038197,1241,205
1 CAD0,7190,9530,55711,0925,589109,7580,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Украинская гривна
1 TWD1,27808 UAH
5 TWD6,39040 UAH
10 TWD12,78080 UAH
20 TWD25,56160 UAH
50 TWD63,90400 UAH
100 TWD127,80800 UAH
250 TWD319,52000 UAH
500 TWD639,04000 UAH
1000 TWD1 278,08000 UAH
2000 TWD2 556,16000 UAH
5000 TWD6 390,40000 UAH
10000 TWD12 780,80000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Новый тайваньский доллар
1 UAH0,78242 TWD
5 UAH3,91212 TWD
10 UAH7,82424 TWD
20 UAH15,64848 TWD
50 UAH39,12120 TWD
100 UAH78,24240 TWD
250 UAH195,60600 TWD
500 UAH391,21200 TWD
1000 UAH782,42400 TWD
2000 UAH1 564,84800 TWD
5000 UAH3 912,12000 TWD
10000 UAH7 824,24000 TWD