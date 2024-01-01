5 000 украинских гривен в сальвадорские колоны

Сконвертируйте UAH в SVC по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₡0,2132 SVC

Среднерыночный курс в 04:28
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UAH к SVC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SVC
1 UAH в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21340,2145
Низкий0,21260,2124
В среднем0,21320,2134
Изменение-0.12%-0.24%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UAH к SVC

За последние 30 дней максимальный курс UAH к SVC составил 0,2134, а минимальный — 0,2126. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2132. Изменение курса UAH к SVC в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к SVC составил 0,2145, а минимальный — 0,2124. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2134. Изменение курса UAH к SVC в процентном соотношении составило -0.24.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UAH к SVC

Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4860,7751,3291,39217,6151,517
1 EUR1,071190,5220,831,4241,49218,8741,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2080,018
1 GBP1,2911,205109,07911,7161,79722,7431,959

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Сальвадорский колон
1 UAH0,21316 SVC
5 UAH1,06578 SVC
10 UAH2,13155 SVC
20 UAH4,26310 SVC
50 UAH10,65775 SVC
100 UAH21,31550 SVC
250 UAH53,28875 SVC
500 UAH106,57750 SVC
1000 UAH213,15500 SVC
2000 UAH426,31000 SVC
5000 UAH1 065,77500 SVC
10000 UAH2 131,55000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Украинская гривна
1 SVC4,69143 UAH
5 SVC23,45715 UAH
10 SVC46,91430 UAH
20 SVC93,82860 UAH
50 SVC234,57150 UAH
100 SVC469,14300 UAH
250 SVC1 172,85750 UAH
500 SVC2 345,71500 UAH
1000 SVC4 691,43000 UAH
2000 SVC9 382,86000 UAH
5000 SVC23 457,15000 UAH
10000 SVC46 914,30000 UAH