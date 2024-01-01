1 украинская гривна в намибийские доллары

Сконвертируйте UAH в NAD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = $0,4291 NAD

Среднерыночный курс в 03:51
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График изменения обменного курса UAH к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 UAH в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43390,4423
Низкий0,42050,4171
В среднем0,42880,4300
Изменение1.15%-2.96%
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Соотношение 1 UAH к NAD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к NAD составил 0,4339, а минимальный — 0,4205. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4288. Изменение курса UAH к NAD в процентном соотношении составило 1.15.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к NAD составил 0,4423, а минимальный — 0,4171. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4300. Изменение курса UAH к NAD в процентном соотношении составило -2.96.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,390,7741,3281,39217,6151,517
1 EUR1,072190,4320,831,4231,49218,8761,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205108,99411,7151,79822,7511,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Намибийский доллар
1 UAH0,42911 NAD
5 UAH2,14554 NAD
10 UAH4,29108 NAD
20 UAH8,58216 NAD
50 UAH21,45540 NAD
100 UAH42,91080 NAD
250 UAH107,27700 NAD
500 UAH214,55400 NAD
1000 UAH429,10800 NAD
2000 UAH858,21600 NAD
5000 UAH2 145,54000 NAD
10000 UAH4 291,08000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Украинская гривна
1 NAD2,33041 UAH
5 NAD11,65205 UAH
10 NAD23,30410 UAH
20 NAD46,60820 UAH
50 NAD116,52050 UAH
100 NAD233,04100 UAH
250 NAD582,60250 UAH
500 NAD1 165,20500 UAH
1000 NAD2 330,41000 UAH
2000 NAD4 660,82000 UAH
5000 NAD11 652,05000 UAH
10000 NAD23 304,10000 UAH