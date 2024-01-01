1 украинская гривна в мавританские угии

Сконвертируйте UAH в MRU по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = UM0,9690 MRU

Среднерыночный курс в 03:42
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График изменения обменного курса UAH к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 UAH в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,97120,9722
Низкий0,96510,9607
В среднем0,96740,9670
Изменение0.22%0.24%
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Соотношение 1 UAH к MRU

За последние 30 дней максимальный курс UAH к MRU составил 0,9712, а минимальный — 0,9651. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9674. Изменение курса UAH к MRU в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к MRU составил 0,9722, а минимальный — 0,9607. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9670. Изменение курса UAH к MRU в процентном соотношении составило 0.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4940,7741,3281,39217,6211,517
1 EUR1,072190,5480,831,4231,49218,8831,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205109,1211,7151,79822,7571,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Мавританская угия
1 UAH0,96900 MRU
5 UAH4,84501 MRU
10 UAH9,69001 MRU
20 UAH19,38002 MRU
50 UAH48,45005 MRU
100 UAH96,90010 MRU
250 UAH242,25025 MRU
500 UAH484,50050 MRU
1000 UAH969,00100 MRU
2000 UAH1 938,00200 MRU
5000 UAH4 845,00500 MRU
10000 UAH9 690,01000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Украинская гривна
1 MRU1,03199 UAH
5 MRU5,15995 UAH
10 MRU10,31990 UAH
20 MRU20,63980 UAH
50 MRU51,59950 UAH
100 MRU103,19900 UAH
250 MRU257,99750 UAH
500 MRU515,99500 UAH
1000 MRU1 031,99000 UAH
2000 MRU2 063,98000 UAH
5000 MRU5 159,95000 UAH
10000 MRU10 319,90000 UAH