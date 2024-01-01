10 украинских гривен в южно-корейские воны

Сконвертируйте UAH в KRW по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₩34,01 KRW

Среднерыночный курс в 03:21
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График изменения обменного курса UAH к KRW

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KRW
1 UAH в KRWПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий34,053034,0530
Низкий32,906331,9539
В среднем33,565532,9044
Изменение3.33%2.15%
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Соотношение 1 UAH к KRW

За последние 30 дней максимальный курс UAH к KRW составил 34,0530, а минимальный — 32,9063. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33,5655. Изменение курса UAH к KRW в процентном соотношении составило 3.33.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к KRW составил 34,0530, а минимальный — 31,9539. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 32,9044. Изменение курса UAH к KRW в процентном соотношении составило 2.15.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4030,7741,3281,39217,6191,517
1 EUR1,072190,5140,831,4241,49218,8951,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,06211,7161,79822,7661,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в южно-корейские воны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Южно-Корейский вон
1 UAH34,00850 KRW
5 UAH170,04250 KRW
10 UAH340,08500 KRW
20 UAH680,17000 KRW
50 UAH1 700,42500 KRW
100 UAH3 400,85000 KRW
250 UAH8 502,12500 KRW
500 UAH17 004,25000 KRW
1000 UAH34 008,50000 KRW
2000 UAH68 017,00000 KRW
5000 UAH170 042,50000 KRW
10000 UAH340 085,00000 KRW
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Украинская гривна
1 KRW0,02940 UAH
5 KRW0,14702 UAH
10 KRW0,29404 UAH
20 KRW0,58809 UAH
50 KRW1,47022 UAH
100 KRW2,94044 UAH
250 KRW7,35110 UAH
500 KRW14,70220 UAH
1000 KRW29,40440 UAH
2000 KRW58,80880 UAH
5000 KRW147,02200 UAH
10000 KRW294,04400 UAH
20000 KRW588,08800 UAH
30000 KRW882,13200 UAH
40000 KRW1 176,17600 UAH
50000 KRW1 470,22000 UAH