10 украинских гривен в японские иены

Сконвертируйте UAH в JPY по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ¥3,735 JPY

Среднерыночный курс в 03:14
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График изменения обменного курса UAH к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 UAH в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,75033,7503
Низкий3,63543,4257
В среднем3,69423,5877
Изменение2.70%4.10%
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Соотношение 1 UAH к JPY

За последние 30 дней максимальный курс UAH к JPY составил 3,7503, а минимальный — 3,6354. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6942. Изменение курса UAH к JPY в процентном соотношении составило 2.70.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к JPY составил 3,7503, а минимальный — 3,4257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,5877. Изменение курса UAH к JPY в процентном соотношении составило 4.10.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4170,7741,3271,39217,6191,517
1 EUR1,072190,5280,831,4231,49218,8941,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,0711,7151,79822,7641,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Японская иена
1 UAH3,73532 JPY
5 UAH18,67660 JPY
10 UAH37,35320 JPY
20 UAH74,70640 JPY
50 UAH186,76600 JPY
100 UAH373,53200 JPY
250 UAH933,83000 JPY
500 UAH1 867,66000 JPY
1000 UAH3 735,32000 JPY
2000 UAH7 470,64000 JPY
5000 UAH18 676,60000 JPY
10000 UAH37 353,20000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Украинская гривна
100 JPY26,77140 UAH
1000 JPY267,71400 UAH
1500 JPY401,57100 UAH
2000 JPY535,42800 UAH
3000 JPY803,14200 UAH
5000 JPY1 338,57000 UAH
5400 JPY1 445,65560 UAH
10000 JPY2 677,14000 UAH
15000 JPY4 015,71000 UAH
20000 JPY5 354,28000 UAH
25000 JPY6 692,85000 UAH
30000 JPY8 031,42000 UAH