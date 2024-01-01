1 тысяча украинских гривен в японские иены

Сконвертируйте UAH в JPY по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ¥3,735 JPY

Среднерыночный курс в 03:15
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График изменения обменного курса UAH к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 UAH в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,75033,7503
Низкий3,63543,4257
В среднем3,69423,5877
Изменение2.70%4.10%
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Соотношение 1 UAH к JPY

За последние 30 дней максимальный курс UAH к JPY составил 3,7503, а минимальный — 3,6354. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6942. Изменение курса UAH к JPY в процентном соотношении составило 2.70.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к JPY составил 3,7503, а минимальный — 3,4257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,5877. Изменение курса UAH к JPY в процентном соотношении составило 4.10.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4050,7741,3271,39217,6171,517
1 EUR1,072190,5160,831,4241,49218,8931,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,05911,7151,79822,7631,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Японская иена
1 UAH3,73544 JPY
5 UAH18,67720 JPY
10 UAH37,35440 JPY
20 UAH74,70880 JPY
50 UAH186,77200 JPY
100 UAH373,54400 JPY
250 UAH933,86000 JPY
500 UAH1 867,72000 JPY
1000 UAH3 735,44000 JPY
2000 UAH7 470,88000 JPY
5000 UAH18 677,20000 JPY
10000 UAH37 354,40000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Украинская гривна
100 JPY26,77060 UAH
1000 JPY267,70600 UAH
1500 JPY401,55900 UAH
2000 JPY535,41200 UAH
3000 JPY803,11800 UAH
5000 JPY1 338,53000 UAH
5400 JPY1 445,61240 UAH
10000 JPY2 677,06000 UAH
15000 JPY4 015,59000 UAH
20000 JPY5 354,12000 UAH
25000 JPY6 692,65000 UAH
30000 JPY8 031,18000 UAH