10 украинских гривен в гамбийские даласи

Сконвертируйте UAH в GMD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = D1,713 GMD

Среднерыночный курс в 02:51
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График изменения обменного курса UAH к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 UAH в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,73421,7342
Низкий1,69211,6681
В среднем1,70921,7022
Изменение1.23%0.81%
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Соотношение 1 UAH к GMD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к GMD составил 1,7342, а минимальный — 1,6921. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7092. Изменение курса UAH к GMD в процентном соотношении составило 1.23.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к GMD составил 1,7342, а минимальный — 1,6681. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7022. Изменение курса UAH к GMD в процентном соотношении составило 0.81.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93284,4060,7741,3271,39217,6191,517
1 EUR1,072190,5210,831,4241,49318,8951,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,0411,7151,79822,7611,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Гамбийский даласи
1 UAH1,71294 GMD
5 UAH8,56470 GMD
10 UAH17,12940 GMD
20 UAH34,25880 GMD
50 UAH85,64700 GMD
100 UAH171,29400 GMD
250 UAH428,23500 GMD
500 UAH856,47000 GMD
1000 UAH1 712,94000 GMD
2000 UAH3 425,88000 GMD
5000 UAH8 564,70000 GMD
10000 UAH17 129,40000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Украинская гривна
1 GMD0,58379 UAH
5 GMD2,91895 UAH
10 GMD5,83791 UAH
20 GMD11,67582 UAH
50 GMD29,18955 UAH
100 GMD58,37910 UAH
250 GMD145,94775 UAH
500 GMD291,89550 UAH
1000 GMD583,79100 UAH
2000 GMD1 167,58200 UAH
5000 GMD2 918,95500 UAH
10000 GMD5 837,91000 UAH