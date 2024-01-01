1 украинская гривна в китайские юани

Сконвертируйте UAH в CNY по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ¥0,1749 CNY

Среднерыночный курс в 02:21
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График изменения обменного курса UAH к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 UAH в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17490,1759
Низкий0,17240,1709
В среднем0,17350,1731
Изменение1.46%0.09%
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Соотношение 1 UAH к CNY

За последние 30 дней максимальный курс UAH к CNY составил 0,1749, а минимальный — 0,1724. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1735. Изменение курса UAH к CNY в процентном соотношении составило 1.46.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к CNY составил 0,1759, а минимальный — 0,1709. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1731. Изменение курса UAH к CNY в процентном соотношении составило 0.09.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3940,7741,3271,39217,6261,518
1 EUR1,072190,4920,831,4231,49218,8991,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,01611,7141,79822,7681,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Китайский юань RMB
1 UAH0,17488 CNY
5 UAH0,87440 CNY
10 UAH1,74879 CNY
20 UAH3,49758 CNY
50 UAH8,74395 CNY
100 UAH17,48790 CNY
250 UAH43,71975 CNY
500 UAH87,43950 CNY
1000 UAH174,87900 CNY
2000 UAH349,75800 CNY
5000 UAH874,39500 CNY
10000 UAH1 748,79000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Украинская гривна
1 CNY5,71823 UAH
5 CNY28,59115 UAH
10 CNY57,18230 UAH
20 CNY114,36460 UAH
50 CNY285,91150 UAH
100 CNY571,82300 UAH
250 CNY1 429,55750 UAH
500 CNY2 859,11500 UAH
1000 CNY5 718,23000 UAH
2000 CNY11 436,46000 UAH
5000 CNY28 591,15000 UAH
10000 CNY57 182,30000 UAH