1 украинская гривна в канадские доллары

Сконвертируйте UAH в CAD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = C$0,03390 CAD

Среднерыночный курс в 02:17
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График изменения обменного курса UAH к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 UAH в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03400,0340
Низкий0,03360,0326
В среднем0,03380,0333
Изменение0.97%1.25%
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Соотношение 1 UAH к CAD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к CAD составил 0,0340, а минимальный — 0,0336. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0338. Изменение курса UAH к CAD в процентном соотношении составило 0.97.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к CAD составил 0,0340, а минимальный — 0,0326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0333. Изменение курса UAH к CAD в процентном соотношении составило 1.25.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93284,4930,7741,3261,39117,6181,517
1 EUR1,072190,6140,831,4231,49218,8941,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,16911,7141,79822,7631,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Канадский доллар
1 UAH0,03390 CAD
5 UAH0,16948 CAD
10 UAH0,33895 CAD
20 UAH0,67790 CAD
50 UAH1,69476 CAD
100 UAH3,38952 CAD
250 UAH8,47380 CAD
500 UAH16,94760 CAD
1000 UAH33,89520 CAD
2000 UAH67,79040 CAD
5000 UAH169,47600 CAD
10000 UAH338,95200 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Украинская гривна
1 CAD29,50270 UAH
5 CAD147,51350 UAH
10 CAD295,02700 UAH
20 CAD590,05400 UAH
50 CAD1 475,13500 UAH
100 CAD2 950,27000 UAH
250 CAD7 375,67500 UAH
500 CAD14 751,35000 UAH
1000 CAD29 502,70000 UAH
2000 CAD59 005,40000 UAH
5000 CAD147 513,50000 UAH
10000 CAD295 027,00000 UAH